Professioni: al via domani convention consulenti del lavoro per 60 anni Consiglio nazionale

Roma, 22 ott. (Labitalia) – Si apre domani a Napoli la convention dei consulenti del lavoro, che quest’anno celebra i sessant’anni del Consiglio nazionale. Una tre giorni di confronti e approfondimenti dedicati al futuro della professione, alle opportunità della digitalizzazione ma anche all’inclusione lavorativa dei detenuti, con la partecipazione di esponenti delle istituzioni e del mondo del lavoro.

La prima giornata dell’appuntamento, in programma alla Stazione Marittima di Napoli fino al 25 ottobre, sarà dedicata a un confronto interno alla categoria, con l’assemblea dei consigli provinciali, mentre le successive saranno aperte al pubblico e vedranno la presentazione di due ricerche inedite – sull’evoluzione e le prospettive della professione e sui tirocini della Fondazione Lavoro – e la firma di due protocolli d’intesa, con il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e con l’Organizzazione internazionale del lavoro dell’Onu.

Venerdì 24 ottobre il focus sarà sul futuro delle libere professioni – alla luce del Ddl di riforma degli ordini – e sulle esigenze del mercato del lavoro con la partecipazione, tra gli altri: di Andrea Piscopo (responsabile direzione generale per l’innovazione del Ministero del Lavoro); Alberto Oliveti (presidente Adepp); Massimo Temussi (responsabile direzione generale per le politiche attive del Ministero del Lavoro), Natale Forlani (presidente Inapp) e Paola Nicastro (presidente Sviluppo Lavoro Italia).

Sabato 25 ottobre, invece, le riflessioni si concentreranno sull’evoluzione della professione nei suoi 60 anni di storia e sull’impatto dell’Ia sul lavoro e sui professionisti. In programma, tra gli altri: il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; il candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli; Michele Cecchi (consigliere diplomatico del Ministero del Lavoro); Gianni Rosas (direttore dell’Oil – organizzazione internazionale del lavoro per l’Italia e San Marino). In chiusura di lavori l’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone