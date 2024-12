Un'azione simbolica per denunciare le spese militari e le politiche sociali

Un flash mob provocatorio davanti alla Scala

Questa mattina, Milano è stata teatro di una manifestazione di protesta contro la guerra e il ddl Sicurezza, in concomitanza con la Prima della Forza del destino al Teatro alla Scala. Un gruppo di manifestanti del centro sociale il Cantiere ha inscenato un flash mob, srotolando un tappeto rosso davanti all’ingresso del prestigioso teatro. Su questo tappeto, hanno versato sacchi di letame, creando una scena provocatoria che ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media.

Il gesto simbolico ha visto i volti di importanti figure politiche, tra cui la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il premier israeliano Netanyahu e i ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli, affiancati da un messaggio chiaro: “Il red carpet ci fa schifo”. Con fumogeni rossi accesi, i manifestanti hanno urlato contro le politiche governative, sottolineando il loro disprezzo per le spese militari e il crescente clima di tensione sociale.

Critiche alle spese sociali e militari

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno denunciato il taglio delle spese sociali, evidenziando come i fondi per la scuola, la sanità e l’edilizia pubblica vengano sacrificati per finanziare la guerra. “Il fascismo è uno spettacolo di merda, la guerra è uno spettacolo di merda”, hanno ribadito, esprimendo il loro malcontento verso un governo che, secondo loro, ignora le reali necessità della popolazione.

Questa azione di protesta non è stata isolata, ma si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione contro le politiche di austerità e le scelte militari del governo italiano. I manifestanti, noti alle forze dell’ordine, saranno deferiti all’autorità giudiziaria, ma il loro messaggio è chiaro: la lotta per i diritti sociali e contro la guerra continua.

Un segnale forte in un momento critico

La scelta di manifestare davanti alla Scala, un simbolo della cultura e dell’arte italiana, rappresenta un forte contrasto con le politiche attuali. I manifestanti hanno voluto sottolineare che la cultura non può essere separata dalla realtà sociale e politica del paese. In un momento in cui le tensioni internazionali aumentano e le spese militari crescono, è fondamentale che la voce della società civile venga ascoltata.

La protesta di oggi è solo una delle tante che si stanno svolgendo in Italia e in Europa, dove i cittadini chiedono un cambiamento radicale nelle politiche governative. La mobilitazione continua, e con essa la speranza di un futuro più giusto e pacifico per tutti.