Protezione civile: Musumeci, 'difficile parlare di prevenzione con enti territoriali'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "Il tema della tutela e del ripristino del patrimonio culturale, in relazione ai disastri alle catastrofe naturale, non è ancora un tema particolarmente approfondito, non è ancora un tema che ha appassionato in maniera contaminante il mondo accademico e se volete nel mondo accademico è rimasto chiuso all'interno di alcuni ambienti mentre invece, a mio avviso, deve interessare tutti a cominciare dalle classi dirigenti locali, dagli enti territoriali dove è già difficile parlare di prevenzione, di Protezione Civile, a maggior ragione diventa più difficile pretendere attenzione sulla prevenzione dei beni culturali". E' la denuncia di Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, intervenendo al convegno "Beni culturali e catastrofi naturali: idee per la tutela" a Roma alla presenza del ministro Alessandro Giuli.