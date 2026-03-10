Qatar, allarme missili in tv durante... la Champions League

(Adnkronos) - Allarme missili in Qatar durante... la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l'allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell'Iran dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commenta...

Allarme missili in Qatar durante… la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l’allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell’Iran dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commentare l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea.

È successo tutto in diretta. Mentre giornalisti e ospiti stavano parlando dei risultati maturati al termine delle sfide di Champions, i discorsi sono stati interrotti dal suono dei dispositivi, creando qualche momento di panico generale.

Il tutto è stato spiegato in diretta agli spettatori, con la situazione che è poi tornata alla normalità e si è potuto quindi tornare a parlare di calcio.

