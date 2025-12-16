Qatargate: Moretti, 'voto politico, amareggiata ma continuo il mio lavoro a testa alta'**

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire , perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già ...

Roma, 16 dic (Adnkronos) – "Il Parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire , perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali".

Lo dice l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti.

"Non sono preoccupata dell’impatto che questo voto avrà su di me, e aggiungo che a questo punto spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse ,ma piuttosto della ricaduta di questo voto sulla dignità e sull’indipendenza del Parlamento -prosegue Moretti-. L’immunità non rappresenta un privilegio personale, ma la necessità di tutelare il parlamentare nel libero esercizio della sue essenziali funzioni".

"Ringrazio il mio gruppo e i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno che sto ricevendo , continuerò a fare il mio lavoro a testa alta”, conclude Moretti.