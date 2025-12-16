Qatargate: Picierno, 'certa Moretti dimostrerà estraneità ai fatti contestati'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Sono certa che Alessandra Moretti dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti che le vengono contestati, così come l’assoluta correttezza della sua condotta, già ampiamente chiarita nel corso delle audizioni in Commissione JURI. Una chiarezza che avrebbe dovuto tradursi in una più rigorosa tutela delle prerogative parlamentari, troppo spesso revocate con eccessiva facilità e superficialità”.
Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.