Qatargate: Schlein, 'fiduciosi Moretti dimostrerà sua estraneità ai fatti, le saremo vicini'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Siamo fiduciosi che Alessandra Moretti potrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati e le saremo vicini". Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, interpellata dall'Adnkronos.