Quando arriva un bambino maschio, il padre decide di colorare l'intera abitazione di blu.

Un padre a Farra di Soligo ha dipinto l'intera casa di azzurro per celebrare la nascita del suo figlio, vuole portare più vivacità nella vita quotidiana. Inoltre, ha scritto il nome del bambino, Ettore, in lettere grandi su un muro vicino all'ingresso. In precedenza, la famiglia aveva installato una grande scultura di cicogna per celebrare la nascita della loro prima figlia.