Cresce l'attesa per chi aspira a diventare medico e ha sostenuto il Test di Medicina 2024. Sveleremo in questo articolo la data di pubblicazione dei risultati, in ritardo rispetto al previsto.

Continua l’attesa per gli aspiranti medici, che desiderano conoscere i risultati dei test di ammissione di medicina. La consultazione dei test sostenuti il 28 maggio è slittata al 6 giugno, data che poi è stata modificata.

Quando verranno pubblicati i risultati dei Test di Medicina 2024

In tanti hanno partecipato lo scorso 28 maggio ai Test di Medicina 2024 e aspettano con ansia l’esito. I risultati dovevano essere pubblicati lo scorso 6 giugno e invece la data è slittata.

Il prossimo appuntamento è proprio oggi, lunedì 10 giugno. Il motivo del ritardo è dovuto al decreto ministeriale numero 760, secondo cui gli studenti che hanno sostenuto il TOLC-MED 2023, hanno ottenuto la possibilità di essere inclusi nella graduatoria finale.

Questo si verifica chiaramente solo per chi ha raggiunto un punteggio minimo sufficiente., ovvero 56,59 per Medicina e Odontoiatria, 53,24 per Veterinaria.

Tale meccanismo ha aggiunto complessità al processo di verifica e quindi ci sono stati dei ritardi.

Come consultare i risultati dei Test di Medicina 2024

Prima ancora di quelli nominativi, sarà possibile sapere quali sono i risultati dei punteggi anonimi. Sarà sufficiente andare sul sito Universality e inserire il codice etichetta che è stato assegnato al momento del test di ingresso.

Coloro che non lo ricordano dovranno attendere il 19 giugno, ricollegandosi e cercando il proprio nome e cognome.

Chi non ha superato il test piò ripeterlo fino a fine luglio.

Dopo la pubblicazione della graduatoria anonima di oggi, ci sono alcune date importanti da tenere a mente: 19 giugno per i punteggi nominali, 10 luglio per la ripetizione del test, 23 luglio per pagare l’iscrizione alla seconda sessione, 29 luglio per l’iscrizione in graduatoria sul sito CINECA, 30 luglio per la seconda sessione di esame per Medicina, 8 agosto per i punteggi anonimi, 28 agosto per la pubblicazione del compito e della scheda anagrafica, 2 settembre come data ultima per l’inserimento in graduatoria, 10 settembre per la pubblicazione della graduatoria nazionale e infine il 18 settembre per la data del primo scorrimento di graduatoria.