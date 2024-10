Dopo anni di attesa, Milly Carlucci è finalmente riuscita a coinvolgere Carmelita nel suo programma. Ma quanto ha guadagnato Barbara d’Urso partecipando a Ballando? Recentemente, Dagospia ha riportato che la famosa conduttrice avrebbe ricevuto un compenso impressionante, attorno ai 70.000 Euro: “È una notizia sorprendente, perché per muovere pochi passi nella danza Carmelita avrebbe incassato 70.000 Euro. Questa somma è piuttosto elevata, un compenso che non si vedeva nella Rai da tempo. Si vocifera anche di possibili futuri progetti per Carmelita, con due nuovi show in arrivo. Intanto, lei incasserà i suoi 70.000 Euro e si vedrà cosa accadrà in seguito.”

Ma la cifra di 70.000 Euro per Barbara d’Urso è corretta? La risposta viene da Milly Carlucci, che è intervenuta poco fa durante un’intervista con Mia Ceran a Tv Talk, negando decisamente questa informazione e specificando che quanto circola sul web è totalmente falso, aggiungendo che le piacerebbe poter spendere tali somme. “Ho visto ciò che si scrive online. Tuttavia, è una polemica basata su numeri che non esistono. Qualcuno lancia delle notizie infondate e tutti le accettano come verità. So con certezza che quella cifra non è reale. È una smentita totale; chissà se potessimo davvero spendere così tanto!”

Questa sera, la venerata patrona delle esclusive sorprese (con il cuore) delizierà il pubblico con due performance, avvolta in un elegante vestito nero di pizzo, come riferito da Rossella Erra su RTL 102.5. “Eseguirà due danze, una bachata e una salsa sensuale. Entrerà in scena con il suo partner di ballo e darà il massimo. L’abito è straordinario, non potete immaginare quanto sia affascinante. È tutto nero di pizzo ed è semplicemente splendido”. Milly Carlucci ha smentito la notizia riguardante un compenso di 70 mila euro per avere Barbara D’Urso come ballerina per una serata.