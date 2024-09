Quattro avversari sono stati condannati per il tentativo di assassinare il trapper Simba La Rue.

Il tribunale di Bergamo ha condannato quattro persone per tentativo di assassino nell'assalto a Simba La Rue, noto come Mohamed Lamine Saida, del 16 giugno 2022. Samir Benksar, identificato come l'organizzatore, ha ricevuto una pena di cinque anni. Youness Fouad e Francesco Menghetti, accusati di aver accoltellato La Rue, sono stati condannati a sette anni ciascuno in un processo abbreviato. Moaad Amagour, presente ma disarmato durante l'assalto, ha ricevuto una condanna di sei anni. Gli imputati sono attualmente agli arresti domiciliari.

Oggi, il tribunale di Bergamo ha emanato quattro condanne per tentativo di assassino in relazione all’assalto del 16 giugno 2022 a Simba La Rue, conosciuto come Mohamed Lamine Saida, che è stato picchiato e accoltellato fuori dalla casa della sua ex ragazza a Treviolo. L’incidente era parte di un conflitto tra trapper, orchestrato da Baby Touché in rappresaglia per un pestaggio subito in precedenza (per il quale La Rue era già stato condannato in appello a Milano a tre anni, nove mesi e dieci giorni).

Nel giudizio odierno, il GUP di Bergamo Riccardo Moreschi ha approvato una sentenza negoziata di cinque anni per Samir Benksar, 21 anni, ritenuto l’organizzatore del raid punitivo. Youness Fouad, 31 anni, e Francesco Menghetti, 25 anni, accusati di aver accoltellato Simba La Rue, sono stati condannati a sette anni ciascuno in un processo abbreviato. Moaad Amagour, 25 anni e fratello di Baby Touché, presente durante l’assalto ma disarmato, è stato condannato a sei anni, sempre in un processo abbreviato.

Inizialmente, il PM Emma Vittorio aveva richiesto otto anni di condanna per ciascuno degli ultimi tre imputati, mentre i loro avvocati avevano chiesto che il crimine fosse derubricato in lesioni personali. Tutti gli imputati sono ora agli arresti domiciliari.