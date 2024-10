Arresti e violenze durante i disordini: 4 persone coinvolte, 2 denunciate, situazione in evoluzione

Quattro persone sono state arrestate a seguito dei disordini e condotte in questura. Di queste, due hanno ricevuto una denuncia a piede libero per reati di resistenza, violenza e lesioni nei confronti di un pubblico ufficiale. La situazione degli altri due è ancora in fase di esame.

Attualmente, il numero dei feriti tra le forze dell’ordine è salito a 30, comprendendo 26 agenti di polizia e 4 membri della Guardia di Finanza, mentre sono stati emessi 40 divieti di ritorno.