Questa sera, giovedì 17 ottobre, su Rai Uno debutterà la quattordicesima stagione di Don Matteo, con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo e Nino Frassica che interpreta il maresciallo Cecchini. La nuova edizione porterà con sé storie inedite e diversi nuovi caratteri, inclusa la sorellastra del parroco e un Capitano dei Carabinieri con esperienze nei servizi segreti. Scopriamo insieme le novità della serie televisiva di punta del primo canale, ricordando sempre il leggendario protagonista, Terence Hill.

Il ricordo

Per dodici stagioni, Terence Hill ha interpretato Don Matteo, coinvolgendo il pubblico in oltre 250 episodi. Ora che Raoul Bova ha preso il suo posto, l’attore ha condiviso sui social un’immagine nostalgica dei tempi passati in cui era lui a guidare la serie. Questo ha generato una vivace reazione tra i fan più affezionati che non hanno tardato a commentare.