Quirinale: Gasparri, 'Garofani ha solo espresso idea a cena, ma poteva essere più cauto'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Garofani è stato un collega parlamentare e a quella cena per ricordare Agostino Di Bartolomei, grande protagonista dello scudetto dell'83, ha espresso una sua opinione durante una discussione a cui partecipavano circa venti persone. La Repubblica supererà sicuramente questo episodio. Il presidente Mattarella ha al suo fianco collaboratori, alcuni dei quali erano giovani esponenti all'epoca".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a Restart su Rai3.

"Questi collaboratori, che ora occupano ruoli di responsabilità, hanno senza dubbio le proprie opinioni ma che ovviamente, ricoprendo certi ruoli, devono esprimere con cautela. Oggi un giornale ha sprecato una pagina per parlare di ‘spionaggio russo’. La vicenda ha solo destato clamore perché Garofani è consigliere per gli affari del Consiglio supremo di difesa, un organismo delicato. Immagino che la prossima volta che Garofani vada a una cena parlerà di Di Bartolomei", conclude.