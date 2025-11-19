Home > Flash news > Quirinale: Mattarella riceve delegazione fondazione Romaeuropa Arte e Cultura

Quirinale: Mattarella riceve delegazione fondazione Romaeuropa Arte e Cultura

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, guidata dal Presidente Guido Fabiani. Si legge in una nota del Quirinale.