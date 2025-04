Quirinale: soccorso, pluralità, contrasto violenza genere, le targhe assegnate da Mattarella

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – L'impegno nel soccorso, nel promuovere la pluralità, nel salvaguardare il territorio, nel contrastare la violenza di genere. Sono i valori che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto sottolineare nell'assegnare quattro targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, accanto alla nomina degli Alfieri della Repubblica.

Sara Pedrotti, Emma Franceschini e Azzurra Navarini, quindicenni di Trento, si stavano recando a scuola, quando si sono accorte che un signore, colto da arresto cardiaco, era riverso a terra incosciente. Le ragazze hanno affrontato l’emergenza con prontezza di spirito e lucidità. In particolare, mentre Sara avvisava l’operatore del 118 dando le prime indicazioni sulle condizioni dell’uomo, Emma e Azzurra praticavano il massaggio cardiaco, appreso durante il corso di primo soccorso organizzato dalla scuola, fino all’arrivo dei sanitari. L’intervento tempestivo delle giovani è risultato determinante per salvare la vita dell’anziano.

La quinta B dell'Istituto comprensivo Torino II-scuola primaria 'G. Parini' è stata invece premiata per aver dato valore alla pluralità. I bambini della classe provengono da ogni parte del mondo: Marocco, Egitto, Bangladesh, Senegal, Perù e Cina. Ciascuno di loro, pur avendo alle spalle vissuti talvolta complicati, si prende cura con amore e dedizione di un compagno di classe con disabilità. Tutti hanno imparato a usare il puntatore oculare con cui lui comunica, tutti sanno cosa può e cosa non può mangiare o bere il compagno. Nei corridoi si scatenano con la sedia a rotelle spronandolo con il loro affetto genuino e proteggendolo da sguardi o parole indiscreti. A scuola stanno imparando una delle lezioni più preziose: il valore della diversità e della pluralità.

I componenti della Squadriglia Aquile del Gruppo Scout Agesci Bari 10 hanno progettato e realizzato l’impresa di catalogare l’intero Parco Urbano Asi, ubicato nel comprensorio dell’Area di sviluppo industriale tra Modugno e Bari. Hanno raccolto informazioni riguardanti la morfologia della zona, censito le diverse specie di alberi e arbusti presenti, e quindi effettuato la raccolta di campioni riguardanti foglie, fiori e frutti. Tramite Gps hanno geolocalizzato le numerose 'pagghìare', cioè i piccoli trulli propri della zona, e hanno poi etichettato con appositi codici QR gli alberi-tipo. Le informazioni acquisite sono ora consultabili da tutti in un sito web.

Infine SottoSopra Genova-Movimento giovani Save the Children è impegnato su molti temi che i ragazzi sentono come urgenti: dalla riqualificazione degli spazi urbani al bullismo, alla violenza di genere. In particolare il gruppo, in collaborazione con un Centro anti violenza della città, ha deciso di farsi portavoce, presso i coetanei, di messaggi e iniziative che contrastino la violenza di genere, soprattutto nelle relazioni online tra adolescenti. In questa prospettiva hanno organizzato incontri di sensibilizzazione nelle scuole cittadine con vari esperti divenendo un concreto punto di riferimento sul territorio per generare, un passo alla volta, il cambiamento necessario e duraturo per tutti.