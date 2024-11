La comunità di Polla si mobilita per sostenere la famiglia di Kelvin Okhiria, camionista deceduto in un incidente.

Un tragico incidente e una vita dedicata al lavoro

Kelvin Okhiria, un giovane camionista di 26 anni di origini nigeriane, ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Polla, in provincia di Salerno. Residente in Italia da dieci anni, Kelvin era un esempio di integrazione e determinazione. Dopo essere giunto nel nostro paese con un barcone e aver trovato accoglienza in un centro nel Vallo di Diano, ha iniziato a lavorare come mediatore culturale grazie all’assistenza della cooperativa sociale Iskra. Recentemente, aveva realizzato il suo sogno di diventare autista di camion, un lavoro che amava profondamente.

La richiesta della famiglia e i costi del rimpatrio

La famiglia di Kelvin desidera ora riportare la salma nella sua terra d’origine, in Nigeria. Tuttavia, i costi per il trasferimento sono elevati e rappresentano un onere significativo per i suoi cari. Per questo motivo, l’amministrazione comunale di Polla, insieme alla cooperativa Iskra e alla ditta di autotrasporti per cui Kelvin lavorava, ha avviato una raccolta fondi. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire a questo gesto di solidarietà, per alleviare il dolore della famiglia in un momento così difficile.

Una comunità unita nella solidarietà

La notizia della tragica scomparsa di Kelvin ha scosso profondamente la comunità di Polla e del Vallo di Diano. In questi giorni, è partita una vera e propria gara di solidarietà, con numerosi cittadini che si sono mobilitati per raccogliere fondi. Il sindaco di Polla, Massimo Loviso, ha lanciato un appello a tutti i cittadini: “Invitiamo tutti a contribuire alla raccolta per aiutare la famiglia di Kelvin Okhiria in questo tragico momento”. I contributi possono essere versati direttamente su un conto corrente dedicato, il cui Iban è stato reso noto per facilitare le donazioni.