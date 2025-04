Un drammatico incidente a Fermo

Questa mattina, intorno alle 07.30, un ragazzino di soli 13 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, situata al secondo piano di un palazzo nella zona di Salvano a Fermo. L’incidente ha destato grande preoccupazione tra i residenti e ha immediatamente mobilitato i soccorsi. I carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, portando il giovane in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Le condizioni del giovane

Nonostante la gravità della caduta, il ragazzo è rimasto cosciente durante il trasporto in eliambulanza. Ha riportato ferite significative agli arti inferiori, ma i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione. La prontezza dei soccorsi ha sicuramente contribuito a garantire un intervento rapido e efficace, fondamentale in situazioni di emergenza come questa.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità competenti stanno attualmente conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato il giovane a precipitare dalla finestra. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali video di sorveglianza per comprendere meglio quanto accaduto. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre la famiglia del ragazzo vive momenti di grande apprensione.