Voleva probabilmente scattarsi un selfie e per questa ragione sarebbe scesa sul greto del fiume Enza ma qui, in seguito ad un innalzamento improvviso del fiume, è rimasta bloccata. Poteva avere un epilogo molto grave e, per certi versi, ricorda il caso del Natisone, quanto accaduto nelle scorse ore a Montecchio, nel Reggiano. Una ragazza è stata soccorsa dai vigili del fuoco.

Ragazza salvata dall’innalzamento dell’Enza: voleva scattarsi un selfie

É rimasta letteralmente bloccata sul greto del fiume Enza, impossibilitata ad allontanarsi da lì in seguito ad un improvviso innalzamento del livello del fiume. Rischiando di essere travolta dalle acque e di finire trasportata lontano dalla corrente. É successo in via Curiel, a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia dove il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare una ragazza, portata via mediante l’impiego di un elicottero che si è alzato in volo da Bologna. La giovane, che sta bene e che si troverebbe in discrete condizioni, è stata affidata al personale medico sanitario per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco giunte in assetto fluviale con i gommoni da Reggio e da Parma via terra, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione dei fatti la giovane voleva scattare alcune foto con lo smartphone e per questo si sarebbe spinta troppo avanti fino a ritrovarsi circondata dall’acqua del fiume Enza: sono venuti a formarsi degli isoloti, proprio come accaduto in Friuli durante la piena del Natisone costata la vita a tre ragazzi. In questo caso l’epilogo è stato fortunatamente positivo.