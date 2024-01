Rai: Casu (Pd), 'servizio pubblico non è tv di palazzo Chigi'

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - “Il servizio pubblico non è la tv di Palazzo Chigi. Questo principio non è chiaro al governo che sta sistematicamente usando le reti Rai per farsi propaganda. Non possiamo sottovalutare. Ogni giorno assistiamo ad attacchi al giornalismo d’inchi...

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Il servizio pubblico non è la tv di Palazzo Chigi. Questo principio non è chiaro al governo che sta sistematicamente usando le reti Rai per farsi propaganda. Non possiamo sottovalutare. Ogni giorno assistiamo ad attacchi al giornalismo d’inchiesta, all’occupazione dei tempi e degli spazi televisivi, a telegiornali ‘cuciti su misura’ che mettono in discussione la corretta informazione. L'operazione di disinformazione sugli aiuti agli anziani è purtroppo solo l’ennesimo episodio". Così il deputato democratico, Andrea Casu.

"Per tutto questo – continua – il Partito Democratico sta mobilitandosi e, insieme alle associazioni a difesa della libertà di stampa e per la corretta informazione, saremo il 7 febbraio in sit-in sotto la sede della Rai. Un primo appuntamento che servirà a denunciare quanto sta accadendo in Italia, dove il servizio pubblico è nelle mani del governo” .