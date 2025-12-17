Rai: Pd Vigilanza, 'assunzione di un parente del presidente? Fare immediata chiarezza'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - I componenti della Commissione di Vigilanza Rai del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione al Presidente e all’Amministratore Delegato della Rai per fare luce su una recente assunzione segnalata dalla stampa. “Secondo alcuni articoli - so...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – I componenti della Commissione di Vigilanza Rai del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione al Presidente e all’Amministratore Delegato della Rai per fare luce su una recente assunzione segnalata dalla stampa. “Secondo alcuni articoli – sottolineano i democratici – la nomina riguarderebbe persone vicine alla famiglia del Presidente facente funzione. Il servizio pubblico deve garantire selezioni basate solo su competenze e curricula, rispettando trasparenza, imparzialità e meritocrazia.

Qualsiasi percezione di favoritismi rischia di danneggiare la fiducia dei cittadini".

"Stando alle notizie emerse -aggiungono i parlamentari – il Presidente facente funzioni avrebbe seguito con particolare interesse la procedura di selezione di Rai pubblicità per una persona a lui vicina per legami familiari. Circostanze che, se confermate, richiedono chiarimenti precisi. Con questa interrogazione, “il Pd chiede alla Rai di spiegare i criteri adottati e eventuali interventi diretti dei vertici aziendali. La trasparenza non è un obbligo formale, ma un dovere verso i cittadini che finanziano il servizio pubblico”.