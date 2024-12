Un attacco che ha scosso la comunità

Un raid aereo ha colpito il Terra Santa College di Aleppo, suscitando preoccupazione tra la comunità locale e i fedeli. Fortunatamente, le fonti vicine ai frati francescani hanno confermato che non ci sono stati né vittime né feriti tra i religiosi. Questo evento, che ha avuto luogo durante la prima domenica d’Avvento, ha messo in evidenza la precarietà della situazione in Siria, dove la guerra continua a colpire le vite quotidiane delle persone.

Il contesto del raid

Il Terra Santa College è situato all’interno del complesso del convento dei frati francescani, vicino alla chiesa dove era prevista la celebrazione della messa vespertina. Questo luogo di culto e di educazione ha una lunga storia di servizio alla comunità, e l’attacco ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei luoghi religiosi in una regione già martoriata da anni di conflitto. I frati, che si dedicano alla cura spirituale e materiale della popolazione, si sono trovati nuovamente al centro di una situazione di emergenza, ma hanno confermato di stare tutti bene.

La risposta della comunità e delle autorità

La notizia dell’attacco ha generato una forte reazione tra i membri della comunità cristiana e non solo. Molti si sono uniti in preghiera per la pace e la sicurezza nella regione, mentre le autorità locali hanno avviato indagini per chiarire le circostanze del raid. La presenza dei frati francescani ad Aleppo è fondamentale non solo per il supporto spirituale, ma anche per le attività umanitarie che svolgono, offrendo assistenza a chi è in difficoltà. La loro resilienza in un contesto così difficile è un simbolo di speranza per molti.