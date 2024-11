Rapina violenta in villa a Canneto Pavese: tre banditi in azione

Un colpo audace nel cuore della notte

La tranquillità della frazione Camponoce di Canneto Pavese è stata interrotta da un raid audace che ha lasciato i residenti sotto shock. Nella notte, tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione in una villa, armati e pronti a tutto. Uno di loro, con una pistola in mano, ha minacciato le tre persone presenti in casa, creando un clima di terrore e paura. La violenza della situazione ha portato anche a percosse, lasciando segni non solo materiali ma anche psicologici sulle vittime.

Il bottino e la fuga dei malviventi

I rapinatori, dopo aver intimidito le vittime, si sono fatti consegnare circa 10mila euro, l’incasso settimanale dell’attività del padrone di casa, e due orologi di valore. Un bottino significativo che testimonia l’audacia e la determinazione dei malviventi. Dopo aver messo a segno il colpo, i tre banditi sono fuggiti a bordo di un’auto, lasciando dietro di sé un’atmosfera di paura e incertezza. Fortunatamente, le conseguenze fisiche per i familiari aggrediti sono state lievi, ma lo spavento provato rimarrà a lungo nella loro memoria.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

I carabinieri di Stradella, subito dopo l’accaduto, hanno avviato un’indagine per risalire agli autori del colpo. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona, nella speranza di identificare i responsabili di questo atto criminale. La comunità locale è in allerta e si chiede maggiore sicurezza, mentre i residenti si interrogano su come sia possibile che un simile evento possa verificarsi in una zona generalmente considerata tranquilla.