Referendum: Parrini, 'da Nordio aperti sentimenti disprezzo per Parlamento'

Roma, 2 gen (Adnkronos) – "Nordio oggi ha rilasciato un'intervista per certi versi clamorosa". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.

"Il ministro della Giustizia annuncia l'uscita di un suo libro avente lo scopo di rispondere alle obiezioni contro la sua riforma dell'ordinamento giudiziario formulate in Parlamento e da lui snobbate perché, udite udite, aveva fretta di chiudere l'iter di approvazione del provvedimento e non voleva allungarlo prendendo la parola", prosegue.

"Da una parte vien da dire: viva la sincerità. Dall'altra parte vien da dire: mai si era visto un esponente del governo esprimere così apertamente sentimenti di disprezzo per il Parlamento e la democrazia parlamentare. La qual cosa, se ci si pensa a fondo, è discretamente inquietante", conclude Parrini.