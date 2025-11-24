Regionali: Boldrini (Pd), 'mentre loro saltano noi vinciamo, giusta linea unitaria Schlein'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberto Fico, neopresidente della Campania, e ad Antonio Decaro, neopresidente della Puglia. Campani e pugliesi hanno deciso di continuare ad essere amministrati dal centrosinistra. In Campania, in particolare, la sconfitta è tutta del gover...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Congratulazioni a Roberto Fico, neopresidente della Campania, e ad Antonio Decaro, neopresidente della Puglia. Campani e pugliesi hanno deciso di continuare ad essere amministrati dal centrosinistra. In Campania, in particolare, la sconfitta è tutta del governo, dato che il candidato del centrodestra era un componente del governo. A niente sono servite le campagne populiste né mezzucci come le surreali promesse di sanatorie.

E neppure gli show a base di saltelli sui palchi: mentre loro saltano, noi vinciamo le elezioni. Alla fine della partita delle regionali, il centrosinistra ha conquistato due regioni strappandole alla destra: Sardegna e Umbria. Non possiamo che dirci soddisfatti". Così Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

"Anche in Veneto, sebbene abbia vinto il centrodestra, il risultato di Manildo quasi doppia quello del candidato di centrosinistra delle scorse regionali. Il centrosinistra unito può vincere e lo ha dimostrato tante volte: la linea 'testardamente unitaria' della segretaria Schlein è quella giusta. Ora va consolidata sul piano nazionale per dare un'alternativa vera al governo Meloni. Amareggia il dato dell'astensionismo molto alto. Un fenomeno che va compreso fino in fondo per riuscire a contrastarlo e tenere viva la democrazia di questo Paese", conclude.