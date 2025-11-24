Regionali: Braga, 'alternativa c’è e vince'

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "C’è un’alleanza e una squadra. Ora anche un voto popolare dice che l’alternativa può vincere. Oggi nelle regioni, domani nel paese. Il Partito Democratico è forte nell’unità e nel farsi perno della coalizione. Grazi...

Roma, 24 nov (Adnkronos) – "C’è un’alleanza e una squadra. Ora anche un voto popolare dice che l’alternativa può vincere. Oggi nelle regioni, domani nel paese. Il Partito Democratico è forte nell’unità e nel farsi perno della coalizione. Grazie a Giovanni Manildo per una campagna preziosa. E buon lavoro a Antonio Decaro e a Roberto Fico". Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.