Regionali: Lupi (Nm), 'vince chi governa, Schlein non canti vittoria'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Il voto in Veneto, Campania e Puglia conferma il trend di queste Regionali: vince chi governa. Il centrodestra si conferma in Veneto, dopo le vittorie nelle Marche e in Calabria. Il centrosinistra mantiene Campania e Puglia, dopo la Toscana. Non mi sembra quindi che la Schlein possa cantare vittoria".

Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

"Semmai il dato più rilevante che deve preoccupare tutti – prosegue – è quello relativo all’astensionismo: nelle ultime tre Regioni al voto meno di un elettore su due è andato alle urne, con un crollo di quasi 14 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni".

"La prima responsabilità di chi fa politica, e di noi del centrodestra anzitutto, è quella di riportare al voto i cittadini e l'unico modo per farlo è attraverso il buon governo e una politica che decide, che dà risposte concrete, che risolve i problemi dei cittadini. Questo deve essere l'impegno di tutti noi", conclude.