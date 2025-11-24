Regionali: Majorino (Pd), 'linea Schlein più forte, partita Politiche è aperta'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Dopo mesi di chiacchiericcio inutile le elezioni regionali, grazie ai successi di grandi candidati e al risultato ottenuto dal PD praticamente ovunque, confermano che la linea Schlein è più forte di prima". Così in una nota Pierfrancesco Ma...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Dopo mesi di chiacchiericcio inutile le elezioni regionali, grazie ai successi di grandi candidati e al risultato ottenuto dal PD praticamente ovunque, confermano che la linea Schlein è più forte di prima". Così in una nota Pierfrancesco Majorino della segreteria del Partito democratico.

"La linea ostinatamente unitaria, a favore di alleanze ampie e nettezza sui contenuti, ha premiato e ora si deve andare avanti con ancora più determinazione.

La partita delle elezioni politiche è assolutamente aperta e il centrosinistra la giocherà all’attacco", conclude.