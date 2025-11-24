Regionali: Ruotolo (Pd), 'dal Mezzogiorno segnale forte contro governo antimeridionalista'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Quella conquistata in Campania e in Puglia è una grande vittoria. Ed è l’inizio di una nuova fase. Siamo stati testardamente unitari come dice Elly Schlein. E la linea è stata vincente. Abbiamo dimostrato che il campo largo progressista fu...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Quella conquistata in Campania e in Puglia è una grande vittoria. Ed è l’inizio di una nuova fase. Siamo stati testardamente unitari come dice Elly Schlein. E la linea è stata vincente. Abbiamo dimostrato che il campo largo progressista funziona: Pd, 5 Stelle, Verdi–SI, moderati, Italia Viva. Ora questo campo non solo va confermato: va allargato, perché da qui alle politiche del 2027 la sfida è una sola: costruire una coalizione larga, credibile e unita capace di battere il governo Meloni".

Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd.

"C’è però un dato che pesa: l’astensionismo continua a crescere. È il sintomo di una democrazia logorata, consumata da una destra che, una volta al potere, smette di parlare ai cittadini e li fa sentire inutili, spettatori anziché protagonisti. Questo voto, soprattutto al Sud, è un voto politico, chiarissimo: il Mezzogiorno non sta con il governo più antimeridionalista della storia repubblicana, quello dell’autonomia differenziata e del Ponte sullo Stretto. È un segnale forte, che la destra non potrà far finta di non vedere. Buon lavoro ai nuovi presidenti Roberto Fico e Antonio De Caro, ai consiglieri e alle consigliere regionali: da oggi si apre un percorso nuovo, che dobbiamo avere il coraggio di costruire insieme", conclude.