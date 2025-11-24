Roma, 24 nov (Adnkronos) – "Tutto questo mi ha fatto pensare a un grande poeta di questa terra, tanto l'aria s'adda cagnà". Lo ha detto Elly Schlein, citando Pino Daniele a Napoli per celebrare la vittoria di Roberto Fico.
**Regionali: Schlein cita Pino Daniele, 'tanto l'aria s'adda cagnà'**
