Roma, 24 nov (Adnkronos) – "Mi avete sentito spesso dire che uniti si vince, ma il margine della vittoria di Fico e Decaro dimostra che uniti si stravince. La strada è questa, gli elettori hanno premiero lo sforzo unitario". Lo ha detto Elly Schlein a Napoli.
**Regionali: Schlein, 'uniti si stravince, elettori hanno premiero sforzo unitario'**
