Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Perde male Meloni. Vince al Sud coalizione centrosinistra da sinistra-sinistra al centro. Pd solido, stopper arcigno. Bravo Decaro. Voto strutturato consente passaggio generazionale soft. Astensione drammatica, nessuno convince chi sta a casa. Compiti a casa per tutti". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.
Regionali: Sensi, 'perde male Meloni, Pd solido, astensione drammatica'
