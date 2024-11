Regionali: Tajani, 'Fi raddoppia consensi, faremo opposizione costruttiva'**

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Stefania Proietti e Michele de Pascale per le vittorie in Emilia-Romagna e Umbria. FI, che ha raddoppiato i consensi in entrambe le regioni, farà un’opposizione costruttiva. Grazie a Elena Ugolini, Donatella Tesei e ai nostri candidati...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Congratulazioni a Stefania Proietti e Michele de Pascale per le vittorie in Emilia-Romagna e Umbria. FI, che ha raddoppiato i consensi in entrambe le regioni, farà un’opposizione costruttiva. Grazie a Elena Ugolini, Donatella Tesei e ai nostri candidati per l’impegno encomiabile". Così Antonio Tajani sui social.