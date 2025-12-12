Rep. Congo: Onu, 'rischio escalation nella regione'

Ginevra, 12 gen. (Adnkronos/Afp) - Il capo delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme sul rischio di escalation nella regione dei Grandi Laghi a seguito della nuova offensiva del gruppo armato M23 nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. "Ne...

Ginevra, 12 gen. (Adnkronos/Afp) – Il capo delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme sul rischio di escalation nella regione dei Grandi Laghi a seguito della nuova offensiva del gruppo armato M23 nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. "Negli ultimi giorni, la nuova offensiva lanciata dall'Afc/M23 nel sud Kivu ha risvegliato lo spettro di un conflitto regionale dalle conseguenze incalcolabili", ha dichiarato Jean-Pierre Lacroix davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu.