Report: gip Milano, 'archiviare querela Ignazio La Russa ma restituire atti a pm'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - La giudice per le indagini preliminari di Milano Silvia Petrucci ha disposto l'archiviazione per Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola per due servizi televisivi - 'La Russa dynasty' e 'La ragnatela dei La Russa' - della trasmissione Report del 202...