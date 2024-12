Un futuro sostenibile per la ex Dopla

La fabbrica ex Dopla di Manfredonia, nota per la produzione di stoviglie monouso in plastica, si prepara a una nuova era. Dopo un periodo di incertezze, la riapertura è prevista per la fine di gennaio 2025, grazie all’impegno di 31 dipendenti che hanno avviato una raccolta fondi per salvaguardare i propri posti di lavoro. Questo esempio di resilienza lavorativa dimostra come la collaborazione tra lavoratori e istituzioni possa portare a risultati concreti e positivi.

La cooperativa dei lavoratori: un modello da seguire

Giovanni Guerra, presidente della cooperativa di lavoratori che ha acquisito la ditta, ha dichiarato: “Un anno fa sembrava impossibile e invece oggi è realtà”. La cooperativa è nata con l’obiettivo di non solo riacquisire il lavoro, ma anche di contribuire al riscatto di un territorio in difficoltà. La conferenza stampa tenutasi a Bari ha messo in luce i passi avanti compiuti nella lunga e complessa operazione di acquisizione dei macchinari e dello stabilimento.

Investimenti e crowdfunding: un sostegno fondamentale

Il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, ha sottolineato l’importanza degli investimenti iniziali di 1,5 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti ulteriori fondi per il processo produttivo e la formazione. I 30mila euro raccolti in soli dieci giorni attraverso un crowdfunding popolare rappresentano un segnale forte di solidarietà e impegno da parte della comunità. Rollo ha auspicato che questa esperienza possa diventare un modello per altre aziende in difficoltà, dimostrando che la crisi può essere affrontata con creatività e determinazione.

Un nuovo inizio con la bioplastica

La transizione dalla plastica tradizionale alla bioplastica rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile. La ex Dopla non solo riaprirà i battenti, ma lo farà con un nuovo focus sulla sostenibilità ambientale. Questo cambiamento non solo garantirà posti di lavoro, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale della produzione di stoviglie monouso. La sfida è grande, ma la determinazione dei lavoratori e il supporto della comunità possono fare la differenza.