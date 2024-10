Ricerche sospese per uomo disperso ad Arenzano a causa del maltempo

Le ricerche di un uomo scomparso ad Arenzano, in provincia di Genova, sono state sospese a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’uomo, un ristoratore di 62 anni, è stato travolto dall’acqua di un rio in piena a seguito delle forti piogge che hanno colpito la regione durante l’allerta meteo arancione. Le autorità locali hanno dichiarato che le operazioni di ricerca sono state interrotte a causa del buio e delle difficoltà legate al maltempo.

Le circostanze della scomparsa

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nella località di Terralba quando è stato colto di sorpresa dalla piena del torrente. L’abitacolo della sua auto, trovata distrutta tra fango e arbusti dai vigili del fuoco, è risultato vuoto. Non si esclude che l’uomo fosse sceso dall’auto per scattare alcune foto del paesaggio, prima di essere travolto dalla forza dell’acqua. Le ricerche sono state avviate immediatamente, ma le condizioni meteorologiche hanno reso difficile l’intervento dei soccorritori.

Le operazioni di ricerca e le difficoltà incontrate

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto diverse squadre di vigili del fuoco e volontari, che hanno perlustrato l’area circostante e anche la foce del torrente Lerone, tra Arenzano e Cogoleto. Tuttavia, le ricerche in mare non hanno dato esito positivo. Le autorità hanno comunicato che le probabilità di trovare l’uomo ancora in vita sono scarse, ma le operazioni continueranno non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. La situazione è monitorata costantemente, e si spera che il miglioramento del tempo possa facilitare le ricerche.

Impatto del maltempo sulla regione

Il maltempo ha colpito duramente il centro-ponente della Liguria, causando disagi e allagamenti in diverse località. Le forti piogge hanno portato a un aumento del livello dei torrenti, creando situazioni di pericolo per i residenti e i visitatori. Le autorità locali hanno emesso avvisi di allerta e raccomandato cautela a chi si trova nelle zone a rischio. La comunità di Arenzano è in attesa di notizie sul destino del ristoratore scomparso, mentre i soccorritori continuano a lavorare instancabilmente per cercare di portare a termine la missione di salvataggio.