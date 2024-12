Un luogo di memoria e riflessione

Sabbiuno, un piccolo comune della provincia di Bologna, è diventato un simbolo della lotta per la libertà e la democrazia in Italia. Qui, durante il periodo buio della Seconda Guerra Mondiale, furono trucidati antifascisti e partigiani che sacrificarono le loro vite per un futuro migliore. Ogni anno, il Sacrario di Sabbiuno accoglie commemorazioni che ricordano il sacrificio di questi martiri, un atto di rispetto e riconoscenza verso coloro che hanno lottato per i valori fondamentali della nostra società.

Il messaggio del presidente della Regione

Durante le celebrazioni del 80° anniversario dell’eccidio, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha sottolineato l’importanza di onorare la memoria di questi eroi. “La memoria non è solo un ricordo, ma un impegno concreto per costruire una società più giusta e libera”, ha affermato. Le sue parole risuonano come un richiamo a tutti noi: è fondamentale non dimenticare il passato, per evitare di ripetere gli errori che hanno portato a sofferenze inenarrabili.

Investire nella memoria per il futuro

De Pascale ha anche annunciato misure concrete per il prossimo anno, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. La Regione intende finanziare 59 progetti dedicati alla memoria e alla valorizzazione dei luoghi storici, con un investimento di 400mila euro. Queste iniziative non solo celebrano il passato, ma servono anche a educare le nuove generazioni sui valori di libertà e giustizia sociale. “Chi non conosce il proprio passato, rischia di riviverne le pagine peggiori”, ha avvertito il presidente, evidenziando l’importanza di una memoria attiva e consapevole.

Un impegno collettivo per la democrazia

La commemorazione di Sabbiuno non è solo un evento isolato, ma parte di un impegno collettivo per promuovere i valori democratici e combattere ogni forma di totalitarismo. La Legge per la Memoria del Novecento, unica in Italia, rappresenta un passo importante in questa direzione. È fondamentale che le istituzioni, insieme alla società civile, continuino a lavorare per mantenere viva la memoria storica, affinché le nuove generazioni possano comprendere l’importanza della libertà e della giustizia.