Una comunità unita nel dolore

La comunità di San Vito ha dimostrato una straordinaria solidarietà in un momento di profondo dolore, riunendosi per onorare la memoria di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, gli alpinisti tragicamente scomparsi sul Gran Sasso. La veglia, che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, è stata un momento di riflessione e condivisione, dove gli amici e i familiari hanno potuto esprimere il loro cordoglio e il loro affetto per i due giovani alpinisti. La luce delle candele, ben 600 distribuite tra i partecipanti, ha illuminato la serata, creando un’atmosfera di intimità e rispetto.

Un legame indissolubile

Durante la veglia, gli amici di Cristian e Luca hanno condiviso ricordi e aneddoti, sottolineando il forte legame che univa i tre. “Abbiamo sperato fino all’ultimo”, hanno dichiarato, evidenziando la difficoltà di accettare la perdita. La passione per l’alpinismo e la natura era un elemento centrale nelle loro vite, e la comunità ha voluto celebrare non solo la loro scomparsa, ma anche la gioia che portavano a chi li circondava. La serata è stata caratterizzata da momenti di silenzio, preghiere e canti, unendo tutti in un abbraccio collettivo di affetto e sostegno.

Funerali e commemorazione

I funerali di Cristian e Luca si terranno il 2 gennaio in due chiese distinte, un momento che segnerà un ulteriore passo nel processo di elaborazione del lutto per la comunità. La Collegiata ospiterà l’ultimo saluto per Cristian, mentre la parrocchia di San Vito accoglierà i familiari e gli amici di Luca. Questi eventi rappresentano non solo un addio, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della vita e delle relazioni umane. La comunità si prepara a unirsi nuovamente, per offrire conforto e sostegno a chi ha subito questa perdita incolmabile.