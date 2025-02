Rifiuti: Schifani, 'gestione una delle sfide ambientali più rilevanti per la Regione'

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - "La gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide ambientali più rilevanti per la Regione Siciliana, caratterizzata da una storica dipendenza dalle discariche e da un sistema impiantistico non adeguatamente sviluppato. In questo contesto, la realizzazione...

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – "La gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide ambientali più rilevanti per la Regione Siciliana, caratterizzata da una storica dipendenza dalle discariche e da un sistema impiantistico non adeguatamente sviluppato. In questo contesto, la realizzazione di due termovalorizzatori nei comuni di Palermo e Catania si inserisce come un’azione strategica volta a modernizzare il ciclo dei rifiuti, garantendo una riduzione significativa del conferimento in discarica e un efficiente recupero energetico". Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante l'audizione davanti alla Commissione Ecomafie. "L'obiettivo primario di questi impianti è quello di incrementare la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti, ridurre i costi di smaltimento e assicurare una maggiore autonomia energetica per la Regione. Tale iniziativa si allinea alle direttive europee e nazionali in materia di economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale derivante dalla gestione dei rifiuti urbani", dice.