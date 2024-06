Riforme: Boccia, 'bulimia di potere, tutto sulla pelle della Costituzione'

Roma, 18 giu (Adnkronos) - "Non vi sono bastati 65 decreti legge e quasi 50 voti di fiducia? Non vi basta tutto questo potere? Ne volete di più?". Lo ha detto Francesco Boccia, in aula al Senato, sul premierato. "Voi pensate solo al bene della singola forza politica e giustific...

Roma, 18 giu (Adnkronos) – "Non vi sono bastati 65 decreti legge e quasi 50 voti di fiducia? Non vi basta tutto questo potere? Ne volete di più?". Lo ha detto Francesco Boccia, in aula al Senato, sul premierato.

"Voi pensate solo al bene della singola forza politica e giustificate un baratto come un accordo elettorale, sulla pelle del Paese e della Costituzione", ha spiegato il presidente dei senatori del Pd. "In questa bulimia di potere hanno provato a far passare uno scambio politico tra forze di maggioranza garantendo a ognuno un pezzo di vita del Paese: il federalismo spacca Italia, l'asservimento del potere giudiziario e i pieni poteri alla Meloni. Tutto sulla pelle della Costituzione", ha detto ancora Boccia.