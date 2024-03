Riforme: Boccia (Pd), 'difendere prerogative Colle non è ostruzionismo'

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Non c’è nulla di ostruzionistico nel nostro atteggiamento e negli emendamenti presentati dalle opposizioni in commissione Affari costituzionali. Gli emendamenti vogliono solo difendere la nostra architettura istituzionale e democratica e soprattutto tutelare le prerogative del Capo dello Stato". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"E come opposizione troviamo molto grave che non ci sia stato nessun esponente del centrodestra che sia intervenuto non dico a contestare il disegno della maggioranza ma almeno a difendere le funzioni del Presidente della Repubblica. Noi non facciamo ostruzionismo ma legittimamente ci opponiamo ad un disegno che vuole scardinare i nostri equilibri istituzionali. La destra invece tace perché deve obbedire al diktat di Giorgia Meloni: approvare il premierato il prima possibile”, aggiunge.