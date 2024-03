Riforme: fonti Casellati, 'opposizione lamenta mancato dialogo, paradossale...'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Fonti vicine al ministro per le riforme, Elisabetta Casellati, fanno trasparire stupore per le parole delle opposizioni partire da quelle del Partito Democratico, che hanno puntato il dito contro il mancato dialogo in Commissione Affari costituzionali, dove si votano gli a...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Fonti vicine al ministro per le riforme, Elisabetta Casellati, fanno trasparire stupore per le parole delle opposizioni partire da quelle del Partito Democratico, che hanno puntato il dito contro il mancato dialogo in Commissione Affari costituzionali, dove si votano gli articoli del premierato. "E' paradossale -sottolineano le stesse fonti – che le opposizioni si lamentino di un mancato confronto, se in tutta la mattinata sono stati discussi solo emendamenti ostruzionistici".