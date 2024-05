Riforme: Gasparri, 'su senatori a vita nostra valutazione è perfettamente lecita'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Sulla questione dei senatori a vita noi facciamo una valutazione che è perfettamente lecita. Peraltro anche i colleghi che ne difendono la presenza convengono che non dovrebbero votare per la fiducia visto che in un Senato di 200 membri, i senatori a vita pot...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Sulla questione dei senatori a vita noi facciamo una valutazione che è perfettamente lecita. Peraltro anche i colleghi che ne difendono la presenza convengono che non dovrebbero votare per la fiducia visto che in un Senato di 200 membri, i senatori a vita potrebbero incidere. E non è un fatto teorico. Tra il 2006 e il 2008, con il governo Prodi, ci fu una polemica perché la senatrice a vita Rita Levi Montalcini, una personalità eccelsa della Repubblica, giustamente premiata con quel riconoscimento, veniva spesso 'mobilitata' e 'smobilitata' secondo le esigenze". Lo ha detto, intervenendo in Aula, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"E non era certo una cosa rispettosa nei suoi confronti. Per quanto riguarda poi il fatto che non ci siano stati senatori a vita di area centrodestra, si è detto che noi vogliamo avere una rivalsa, ma non è così. Piuttosto, se dovessero restare i senatori a vita mi auguro che si attinga a tutti i campi della scienza, dell'arte, della cultura, del giornalismo -aggiunge-. Quanto, infine, al senatore Piano, che potrebbe in questo momento venire in Aula e parlare, ho riscontrato la sua non intensa frequentazione dei lavori parlamentari che non gli ha però impedito di venire in un'occasione significativa in cui si votava, ed era un suo diritto, la decadenza di Berlusconi. L'avrei voluto vedere quando si votavano provvedimenti per i poveri, per i terremotati, per le Forze di polizia. Sarebbe stato apprezzabile".