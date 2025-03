Riforme: 'La costituzione ieri, oggi e domani', a Cassino premio in onore Casellati

Riforme: 'La costituzione ieri, oggi e domani', a Cassino premio in...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – È stato presentato oggi a Cassino il premio ‘La Costituzione ieri, oggi e domani’, un’iniziativa rivolta alle studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori, che premierà i migliori elaborati sul tema dei diritti e delle istituzioni. Il concorso, promosso dal Liceo classico ‘Giosuè Carducci’, è stato istituito in onore del ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, ex studentessa dello stesso istituto che ha già ricevuto la cittadinanza onoraria di Cassino lo scorso anno. All’evento, che si è svolto alla presenza del sindaco di Cassino, Enzo Salera, hanno partecipato il presidente della Banca popolare del cassinate, Vincenzo Formisano, il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Marco Dell’Isola, rappresentato dal professsor Vincenzo Baldini, docente di diritto costituzionale, e il presidente del Tribunale di Cassino, Lucio Aschettino. L’obiettivo del concorso è stimolare una riflessione critica sulla democrazia e sulle istituzioni, avvicinando i giovani ai valori costituzionali attraverso la scrittura. I lavori delle studentesse saranno valutati da una commissione di esperti, che selezionerà il miglior elaborato da premiare nel corso di una cerimonia ufficiale.