Riforme: Meloni, 'ok Senato primo passo per mettere fine a giochi Palazzo'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "La riforma sul Premierato passa in Senato. Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre Istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati". Così su X la premier Giorgia Meloni, commentando il primo via libera dell'Aula di Palazzo Madama al ddl Casellati.