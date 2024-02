Riforme: Pera, 'nodi si scioglieranno solo dopo Europee, prima aggiustamenti'**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "E' andata benissimo. Siamo tutti in attesa". Quando si scioglieranno i nodi? "Solo dopo le europee". Così esordisce il senatore Fdi Marcello Pera, presidente emerito del Senato, parlando con l'Adnkronos e lasciando la Sala Umberto, a Roma, dove si è svolta la maratona bipartisan sul premierato.

Solo dopo il voto ci sarà una distensione degli animi e si riuscirà a raggiungere una quadra? "Sicuro, prima no. Intanto cerchiamo di fare qualche aggiustamento". Una proposta di mediazione? "E' l'elezione diretta al secondo turno. Per quel che mi riguarda personalmente io la avevo anche proposta e non ho nulla in contrario".

Il ministro Casellati però esclude il nome sulla scheda: "…In effetti ha ragione. La sinistra non lo ha mai proposto, non c'è scritto in nessun emendamento. Quindi non si sa se accetterebbe. E Parrini ha detto che poteva parlare al massimo a titolo personale…".