Riforme: Provenzano, 'dagli Usa cone mente e cuore a S. Apostoli contro destra che divide'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Da New York, prima tappa di una missione negli Stati Uniti, con la mente e con il cuore a Santi Apostoli, nella piazza a difesa della Costituzione e dell’Unità nazionale". Così Peppe Provenzano in un video su Instagram dal circolo Pd di New York.

"È la battaglia, in Italia e nel mondo – aggiunge il responsabile Esteri PD durante la sua missione negli Usa – contro una destra che divide e spacca le società, che al suo interno ha spinte illiberali e autoritarie che accentra potere e colpisce il principio di uguaglianza dei cittadini. 'A House Divided Against Itself Cannot Stand', lo ricordava Abraham Lincoln, in uno dei momenti più drammatici della storia americana. Una casa divisa non può reggere, diciamo oggi noi. Vale per un intero Paese. Ecco perché – conclude – bisogna reagire".