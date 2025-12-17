Riforme: Schlein, 'priorità l.elettorale e premierato? Pensavo pensioni e lavoro...'**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Ho sentito da sua sorella che la priorità del governo nel 2026 sono il premierato e la legge elettorale. Scusate se pensavamo che fossero i pensionati che non arrivano alla fine del mese, quelli che prendono 5 euro all'ora, i 10.000 lavoratori dell'...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Ho sentito da sua sorella che la priorità del governo nel 2026 sono il premierato e la legge elettorale. Scusate se pensavamo che fossero i pensionati che non arrivano alla fine del mese, quelli che prendono 5 euro all'ora, i 10.000 lavoratori dell'ex Ilva che rischiano il posto. Ma no, per voi la priorità è una riforma che indebolisce questo Parlamento e il Presidente della Repubblica".

Lo dice Elly Schlein in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto dopo le comunicazione della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue.