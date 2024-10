È stato segnalato il primo caso di influenza aviaria nella provincia di Brescia, precisamente in un allevamento situato a Isorella, nella zona della Bassa. L’annuncio è stato fatto da Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia, durante una conferenza stampa dedicata alle problematiche sanitarie in campo agroalimentare. Facchetti ha sottolineato che questo caso si aggiunge a quelli già riscontrati nelle aree di Cremona e Mantova. “Al momento, non siamo allarmati, ma è necessario monitorare la situazione”, ha affermato. Ha inoltre precisato che questo è un periodo in cui gli uccelli migratori si trasferiscono e possono portare con sé la malattia, ma i nostri allevatori sono ben preparati e qualificati per gestire tali emergenze, grazie alle loro pratiche di biosicurezza e ai protocolli di comportamento